Ректор СумГУ все еще болеет COVID-19 Стало известно о состоянии ректора СумГУ, который заболел коронавирусом.

Пресс-центр Сумского государственного университета сообщает, что завершился срок самоизоляции работников университета, которые вероятно контактировали с ректором СумГУ Анатолием Васильевым, больным COVID-19. Повторные лабораторные исследования (тест ПЦР) не подтвердили наличие коронавирусной болезни, в частности, у членов семьи ректора, проректоров, работников приемной ректора и других коллег из университета.

Сейчас ректор университета Анатолий Васильев чувствует себя удовлетворительно и продолжает лечение в домашних условиях.

Напомним: выявили коронавирус у Анатолия Васильева 25 июня, то есть 15 дней назад.