На Шосткинщине стартовал ІІ этап Чемпионата Украины по Баха «Княжий град» 10 июля на территории Шосткинского района в селе Пироговка стартовал 2-й этап Чемпионата Украины по Баха на квадроциклах (III ранг).

Чемпионат BAJA UKRAINE был основан три года назад и проходит ежегодно. За время проведения объединил спортсменов из всех регионов Украины, а также участников из Беларуси, России, Болгарии, Чехии, Польши, Турции. По данным организаторов, в этом сезоне обновились зачетные классы, что дает возможность участвовать в соревнованиях как опытным спортсменам, так и новичкам.

Участников ждут более 500 километров сложной, но живописной трассы, высокий уровень организации, гостеприимство центра активного отдыха Бараспорт, прекрасная природа и река Десна, подарки от спонсоров и партнеров соревнования, и конечно настоящий заряд адреналина!

Соревнования будут проходить по 12 июля, пишет Шостка.инфо.