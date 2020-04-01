Иван Редкач провел спарринг с чемпионом мира (видео)

«Регулярный» чемпион мира по версии WBA в легком дивизионе Джервонта Дэвис (23-0-0, 22 KO) в своем Instagram опубликовал видео совместного спарринга с нашим Иваном Редкачем (23-5-1, 18 КО). Американец продемонстрировал тотальное доминирование в ринге.
«Я тяжелый нападающий», - подписал он.
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