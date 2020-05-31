В Сумах стартовала регистрация на первый этап из 12-месячной серии онлайн-забегов На всех медалях будут представлены животные Красной книги Украины!

Race Project открыл регистрацию на Race Project Online Series | 1 STAGE.

САЛАМАНДРА пятнистая

Самые большие хвостатые земноводные Украины, общая длина взрослых животных достигает 150 - 250 мм. У земноводных этого вида массивные голова и туловище, круглый в поперечном сечении хвост. Глаза большие, позади них размещены выпукло-продолговатые ядовитые железы - паротиды. На передних конечностях по 4, на задних - по 5 пальцев, плавательные перепонки не развиты.

Тело сегментировано 10-12 вдавливаниями, так называемыми костальными (реберными) бороздами, которые переходят на переднюю часть хвоста. Поднебенные зубы имеют вид двух S-образных рядов. Окраска тела сверху и частично по бокам интенсивно черного цвета с ярко- или желто-оранжевыми пятнами, форма и размеры которых очень изменчивы. Брюхо черных или черно-коричневых оттенков.

На территории Украины вид встречается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях, где живет в буковых и еловых лесах Карпат, поднимается до верхней границы леса, населяет криволесье и пастбища, встречается на опушках и вырубках. Предпочитает биотопы с толстым слоем лесной подстилки и мха.

Регистрация: https://vseprobegi.org/ru/race/1469.

Бежать можно будет 5, 10 или 21 км с 1 по 31 августа. Стоимость 250 грн.