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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:07260

В Сумах стартовала регистрация на первый этап из 12-месячной серии онлайн-забегов

На всех медалях будут представлены животные Красной книги Украины!

Race Project открыл регистрацию на Race Project Online Series | 1 STAGE.

САЛАМАНДРА пятнистая

Самые большие хвостатые земноводные Украины, общая длина взрослых животных достигает 150 - 250 мм. У земноводных этого вида массивные голова и туловище, круглый в поперечном сечении хвост. Глаза большие, позади них размещены выпукло-продолговатые ядовитые железы - паротиды. На передних конечностях по 4, на задних - по 5 пальцев, плавательные перепонки не развиты.

Тело сегментировано 10-12 вдавливаниями, так называемыми костальными (реберными) бороздами, которые переходят на переднюю часть хвоста. Поднебенные зубы имеют вид двух S-образных рядов. Окраска тела сверху и частично по бокам интенсивно черного цвета с ярко- или желто-оранжевыми пятнами, форма и размеры которых очень изменчивы. Брюхо черных или черно-коричневых оттенков.

На территории Украины вид встречается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях, где живет в буковых и еловых лесах Карпат, поднимается до верхней границы леса, населяет криволесье и пастбища, встречается на опушках и вырубках. Предпочитает биотопы с толстым слоем лесной подстилки и мха.

Регистрация: https://vseprobegi.org/ru/race/1469.

Бежать можно будет 5, 10 или 21 км с 1 по 31 августа. Стоимость 250 грн.

Спорт Забег Легкая атлетика Онлайн-забег
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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