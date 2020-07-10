В Сумах загорелся автокран 10 июля в 16:00, в Службу спасения 101 поступило сообщение, что по ул. Пограничная в Сумах горит грузоподъемный автомобиль МАЗ.

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, водитель, обнаружив возгорание, самостоятельно приступил к ликвидации пожара, используя имеющийся огнетушитель. Огонь быстро распространялся. На момент прибытия пожарных, пламя полностью охватило транспортное средство.

В 16:16 возгорание локализовали, в 16:27 - потратив на тушение почти 6 т воды, полностью ликвидировали.

Всего на месте происшествия работало 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате происшествия никто не пострадал.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.