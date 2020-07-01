На Сумщине 5 новых случаев коронавируса При этом 16 пациентов выздоровели.

На утро 11 июля в Сумской области уже 337 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 5 новых случаев. За все время пандемии умерло 5 человек. За пятницу вылечилось 16, всего выздоровело 291. Болеют 41.