На Сумщине 5 новых случаев коронавируса

На утро 11 июля в Сумской области уже 337 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки добавилось 5 новых случаев. За все время пандемии умерло 5 человек. За пятницу вылечилось 16, всего выздоровело 291. Болеют 41.
Подтверждено 52843 случая COVID-19, из них 25661 выздоровел, 1372 умерли....
По состоянию на 11 июля в Сумской области 337 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 10 июля в Сумской области 332 случая заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 272 человека....
Карту коллективного иммунитета к коронавирусу в Украине опубликовал Telegram канал Коронавирус в регионах....
Поэтом решили не проводить брифинг для журналистов по поводу ситуации с заболеваемостью в области....