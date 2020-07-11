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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:25991

На Сумщине уже 337 случаев коронавируса: где новые?

По состоянию на 11 июля в Сумской области 337 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 5 человек (г. Сумы - 3, Сумской р-н - 1, Великая Писаревка - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выздоровел 291 человек, из них 16 - за минувшие сутки (г. Сумы - 2, Сумской р-н - 3, г. Конотоп - 4, г. Ахтырка - 7).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 97 случаев заболевания (81 человек вылечился), в Сумском районе - 20 (19), г. Ахтырка - 27 (26), г. Конотоп - 19 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (30 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 36 (25 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 3 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 12 (10), Глуховский район – 5 (3), г. Глухов – 9 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 16 (14), Путивльский район – 9 (7), Краснополье – 1 (1), Великая Писаревка – 2 (0 ).

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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