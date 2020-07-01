Ситуация с коронавирусом в Украине на 11 июля Подтверждено 52843 случая COVID-19, из них 25661 выздоровел, 1372 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 819 случаев, умерло 27 человек, вылечился 861, сообщает Центр общественного здоровья.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 11.07 составляет 25810.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (249,8 ), Львовской (226,7) и Закарпатской (200) областях.

Сейчас госпитализированы 3912 человек, из них 105 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14034 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 431 пациент.

Заболевание было подтверждено у 3802 детей и 7261 медика, из них 4920 медработников выздоровели.

38809 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 12265 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 786402 образца и ИФА 344929 образцов.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 2081 (1522 выздоровели)

- Волынская обл. - 2987 (1585 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1140 (1022 выздоровели)

- Донецкая обл. - 758 (249 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1521 (1129 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 3842 (1197 выздоровели)

- Запорожская обл. - 612 (509 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 2971 (1228 выздоровели)

- г. Киев - 6115 (2058 выздоровели)

- Киевская обл. - 2986 (1796 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 670 (585 выздоровели)

- Луганская обл. - 93 (73 выздоровели)

- Львовская обл. - 6882 (1009 выздоровели)

- Николаевская обл. - 477 (369 выздоровели)

- Одесская обл. - 2141 (947 выздоровели)

- Полтавская обл. - 331 (297 выздоровели)

- Ривненская обл. - 4520 (2699 выздоровели)

- Сумская обл. - 337 (291 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 2217 (1368 выздоровели)

- Харьковская обл. - 2621 (1357 выздоровели)

- Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 888 (645 выздоровели)

- Черкасская обл. - 738 (589 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 5117 (2669 выздоровели)

- Черниговская обл. - 594 (282 выздоровели).