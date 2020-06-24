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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25248

Под Сумами полицейские обнаружили плантацию конопли

700 кустов конопли обнаружили и изъяли правоохранители на земельном участке 57-летнего жителя Сумского района.

В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий «Мак» сотрудники управления противодействия наркопреступности и работниками отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области получили информацию о возможном выращивания одним из жителей Сумского района наркотических растений. В ходе проведения санкционированного обыска информация подтвердилась.

«На территории фермерского хозяйства, которое арендовал 57-летний мужчина, выявлено 700 кустов конопли, - говорит Александр Ройко, временно исполняющий обязанности начальника управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области. - В настоящее время все растения изъяты и направлены на экспертизу. Продажа наркосырья, полученного с этих растений, принесла бы доход «аграрию» около 1 млн гривен».

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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