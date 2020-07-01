Ночью на Сумщине на ходу загорелся полуприцеп битумовоза (видео) 11 июля в 00:27, спасатели получили информацию, что вблизи с. Кардашовка Ахтырского района на трассе «Сумы-Полтава» происходит горение полуприцепа битумовоза.

На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части. По словам водителя, во время движения лопнуло и загорелось заднее колесо, а огонь начал охватывать полуприцеп. Мужчина немедленно остановил транспортное средство и позвонил на линию экстренного вызова «101».

В 00:38 возгорание локализовали, в 00:46 - потратив на тушение почти 4 т воды, полностью ликвидировали.

В результате пожара повреждено: вторая и третья ось, задняя часть полуприцепа, электросеть автомобиля, четыре колеса.

Всего на месте происшествия работало 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.