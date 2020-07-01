На Сумщине полиция разыскивает двух без вести пропавших мужчин Работниками Ямпольского отделения полиции разыскиваются 38-летний Ольховик Роман Петрович и 54-летний Горленко Валерий Николаевич, жители села Степное Ямпольского района.

В полицию обратилась глава Степненского сельского совета, которая сообщила, что с 3 июля не появляются по месту жительства двое местных мужчин. Последний раз их видели вместе около 20.00 3 июля возле пастбища, которое находится на выезде из села Степное.

Приметы Ольховика Романа Петровича: ростом около 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, черные. Был одет в черную одежду и обут в черные тапки. Особые приметы: на левой ягодице имеет шрам от хирургической операции.

Приметы Горленко Валерия Николаевича: ростом около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, имеет залысины. Был одет в серую футболку и обут в черные тапки.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если вам известна какая-либо информация о пропавших мужчин, что может помочь их разыскать, сообщите об этом в Ямпольское отделение полиции по адресу: пгт Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, 15, или по телефонам (05456) 2-12-56, (096) 747-46-71, (095) 744-09-94, или по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.