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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34349

Губернатор Сумщины хочет взять себе 4-го зама: киевского железнодорожника-аудитора

Киевлянин Виталий Максименко подал декларацию о доходах в НАПК как кандидат на должность заместителя главы Сумской облгосадминистрации.

Согласно декларации, Виталий Максименко работал в прошлом году заместителем начальника управления - начальником отдела в Госаудитслужбе Украины, где в прошлом году он заработал 93 тыс. грн, а также в Филиале «Центр сервисного обеспечения» АО «Украинская железная дорога» - 282 тыс. грн. Его жена Ярослава заработала : 387 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 106 тыс. грн в ООО «Сталекс и Партнеры», 35 тыс. грн в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт им. Сикорского», 82 тыс. грн гонораров и 10 тыс. грн соцпомощи.

В общей собственности у супругов квартира в Киеве 75 кв. м, также Виталий Максименко арендует комнату 18 кв. м. У чиновника два авто: Seat Ibiza Sport 2008 г.в. (92 тыс. грн в 2008 году) и Mazda 6.0 2014 г.в. (купленная в 2019 году за 10 тыс. грн!).

Его жена имеет корпоративные права киевском в ООО «Сталекс и Партнеры» (50% - 50 тыс. грн), червоноградском ООО «Альтер Терра» (80% - 584 тыс. грн) и симферопольском ООО «Крымпроект-сервис» (100% - 360 тыс. грн). Дома она держит 20 тыс. долларов, а в банках 6 тыс. грн.

Напомним: у главы Сумской ОГА Романа Грищенко уже есть три зама: Сергей Банников, Татьяна Мироненко и Сергей Похальчук.

Политика Виталий Максименко
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