На кубке Украины по стронгмену сумчанин стал пятым Сегодня, 11 июля, в Киеве прошел этап кубка Украины по стронгмену.

16 лучших силачей Украины приняли участие в соревнованиях в абсолютной категории независимо от своего веса. Сумской атлет Андрей Дмитриев, который неделей ранее стал вторым на чемпионате Украины в весе до 110 кг, на этот раз шел третьим после 4-х упражнений, однако пятое (тяга платформы 300 кг) ему не поддалась, что отбросила его за призовую тройку. Он – пятый.