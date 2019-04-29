На кубке Украины по стронгмену сумчанин стал пятым

16 лучших силачей Украины приняли участие в соревнованиях в абсолютной категории независимо от своего веса. Сумской атлет Андрей Дмитриев, который неделей ранее стал вторым на чемпионате Украины в весе до 110 кг, на этот раз шел третьим после 4-х упражнений, однако пятое (тяга платформы 300 кг) ему не поддалась, что отбросила его за призовую тройку. Он – пятый.
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