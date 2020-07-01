«Виктория» в сухую победила «Днепр» Сегодня, 11 июля, ФК «Виктория» из Николаевки Белопольского района принимала дома черкасский «Днепр».

В матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров футболисты «Виктории» с первых минут взяли инициативу в свои руки. Счет открыл Константин Безъязычный в первом тайме. В середине второго тайма наши футболисты создали несколько опасных моментов. На 69-й минуте Владимир Аржанов сумел удвоить счет. В итоге 2:0.

Остальные матич тура:

«Атлет» (Киев) - «Рубикон» (Киев) 0:2

ФК «Чернигов-Авангард» (Корюковка) – «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) 1:3

Матч ФК «Тростянец» - «ФК Чернигов-ЮСБ» пройдет завтра.