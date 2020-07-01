«Виктория» в сухую победила «Днепр»

В матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров футболисты «Виктории» с первых минут взяли инициативу в свои руки. Счет открыл Константин Безъязычный в первом тайме. В середине второго тайма наши футболисты создали несколько опасных моментов. На 69-й минуте Владимир Аржанов сумел удвоить счет. В итоге 2:0.
Остальные матич тура:
«Атлет» (Киев) - «Рубикон» (Киев) 0:2
ФК «Чернигов-Авангард» (Корюковка) – «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) 1:3
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