На Сумщине три новых случая коронавируса По состоянию на 12 июля в Сумской области 340 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 3 человек (г. Ромны - 1, Роменский р-н - 1, г. Глухов - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выздоровели 295 человек, из них 4 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 3, Великая Писаревка - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 97 случаев заболевания (84 человека вылечились), в Сумском районе - 20 (19), г. Ахтырка - 27 (26), г. Конотоп - 19 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (30 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 36 (25 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 4 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 13 (10), Глуховский район – 5 (3), г. Глухов – 10 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 16 (14), Путивльский район – 9 (7), Краснополье – 1 (1), Великая Писаревка – 2 (1).