Ситуация с коронавирусом в Украине на 12 июля

За последние сутки лабораторно подтверждено 678 случаев, 11 умерло, 457 выздоровело. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 12.07 составляет 26020.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (244,8 ), Львовской (229,5) и Закарпатской (200,4) областях.
Сейчас госпитализированы 3724 человека, из них 89 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14167 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 433 пациента.
Заболевание было подтверждено у 3828 детей и 7357 медиков, из них 4967 медработников выздоровели. 39354 больных находились на амбулаторном лечении.
За сутки исследовано 10278 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 796680 образцов и ИФА 349746 образцов.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 2097 (1540 выздоровели)
- Волынская обл. - 3042 (1618 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1144 (1033 выздоровели)
- Донецкая обл. - 759 (249 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1532 (1129 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 3909 (1258 выздоровели)
- Запорожская обл. - 621 (509 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 3029 (1228 выздоровели)
- г. Киев - 6182 (2058 выздоровели)
- Киевская обл. - 3026 (1821 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 673 (585 выздоровели)
- Луганская обл. - 93 (73 выздоровели)
- Львовская обл. - 7003 (1057 выздоровели)
- Николаевская обл. - 481 (369 выздоровели)
- Одесская обл. - 2174 (947 выздоровели)
- Полтавская обл. - 331 (297 выздоровели)
- Ривненская обл. - 4598 (2738 выздоровели)
- Сумская обл. - 340 (295 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 2231 (1391 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2649 (1412 выздоровели)
- Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 908 (726 выздоровели)
- Черкасская обл. - 748 (592 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 5140 (2725 выздоровели)
- Черниговская обл. - 607 (282 выздоровели).
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