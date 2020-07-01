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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Чемпионат Сумщины по футболу: 4-й тур

11 июля были сыграны матчи 4-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Недригайлов-Барса-2003» 1:2 ФК «Нефтяник» (Ахтырка)

Голы: Тесленко Богдан (16, пен.) - Васильев Александр (6), Лапин Александр (19, пен.)

ФК «Ромны» 0:3 ФК «Велетень» (Глухов)

Голы: Москаленко Антон (45), Велиев Агил (68), Старченко Денис (71)

«Колос» (Севериновка, Сумской район) 0:5 ФК «Тростянец»

Голы: Деряпа Денис (23), Богачев Дмитрий (40), Анцибор Андрей (45), Гайван Валерий (75), Ревин Никита (84)

«Явор» (Краснополье) 1:0 «Украина-Аграрная» (Токари, Сумской район)

Гол: Бушля Антон (60)

ФК «Кролевец» 2:1 «Альянс-2» (Липовая Долина)

Голы: Соломский Юрий (51, 64) - Парасотченко Ростислав (90+1)

В турнирной таблице лидируют ФК «Тростянец» и ФК «Нефтяник» (Ахтырка) – по 9 очков (в 3 играх), дальше - «Явор» (Краснополье) – 8 (4), ФК «Велетень» (Глухов) – 6 (4), «Колос» (Севериновка, Сумской район), ФК «Кролевец», «Альянс-2» (Лтповая Долина) - по 5 (4)…

Первая лига

ФК «Дружба» 4:1 «Колос» (Шосткинская ОТГ)

Голы: Мирошниченко Анатолий (16), Терехов Игорь (51, пен.), Рыженко Михаил (54), Никольский Владислав (89, авт.) - Чунихин Владислав (62)

ФК «Шахтер - ДЮСШ им.Мамиашвили» 4:0 «Лидер» (Середина-Буда)

Голы: Крепостной Владислав (11, 75), Лукьяненко Богдан (74), Кулиш Максим (90+1)

«Спартак» (Глухов) 3:0 «Десна» (Очкино, С.-Будский район)

Голы: Овсиенко Ярослав (47, пен.), Гаврыш Дмитрий (51), Свистельник Денис (61)

«Аграрник-Авангард» (Белополье) 3:2 «Дружба» (Сосновка)

Голы: Поддубный Максим (22, пен.), Пономаренко Марк (45+2), Бехта Дмитрий (77) - Ярына Юрий (34), Антоненко Андрей (70)

Лидируют «Спартак» (Глухов) – 10, «Аграрник-Авангард» - 9, ФК «Дружба» - 7, «Дружба» (Сосновка), ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» (Конотоп) – по 6...

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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