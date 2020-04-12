На Сумщине новая смерть от коронавируса

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова.
«Коронавирус УБИВАЕТ!
Печальная информация сегодня поступила из нашей больницы.
В реанимационном отделении умерла 60-летняя тростянчанка, которая болела COVID-19.
На лечении в больнице находилась с 4 июля, к сожалению, из-за сопутствующих проблем со здоровьем все попытки врачей спасти женщину оказались тщетными, и сегодня хороший человек ушел из жизни.
Наши соболезнования семье умершей и вечная память!
Еще раз обращаюсь ко всем тростянчанам.
Коронавирус, к сожалению, может убивать. Быстро и коварно.
В зоне риска может оказаться каждая семья.
Именно поэтому прошу не пренебрегать социальной дистанцией в людных местах, парках, на реке. Старайтесь в публичных местах пользоваться маской и чаще обрабатывать руки специальными растворами.
Берегите себя и ваши семьи», - написал мэр Тростянца.
Напомним: это вторая смерть от коронавируса в Тростянце и шестая на Сумщине.
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