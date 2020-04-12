На Сумщине новая смерть от коронавируса Сегодня, 12 июля, в Тростянецкой больнице умерла пациентка с COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова.

«Коронавирус УБИВАЕТ!

Печальная информация сегодня поступила из нашей больницы.

В реанимационном отделении умерла 60-летняя тростянчанка, которая болела COVID-19.

На лечении в больнице находилась с 4 июля, к сожалению, из-за сопутствующих проблем со здоровьем все попытки врачей спасти женщину оказались тщетными, и сегодня хороший человек ушел из жизни.

Наши соболезнования семье умершей и вечная память!

Еще раз обращаюсь ко всем тростянчанам.

Коронавирус, к сожалению, может убивать. Быстро и коварно.

В зоне риска может оказаться каждая семья.

Именно поэтому прошу не пренебрегать социальной дистанцией в людных местах, парках, на реке. Старайтесь в публичных местах пользоваться маской и чаще обрабатывать руки специальными растворами.

Берегите себя и ваши семьи», - написал мэр Тростянца.

Напомним: это вторая смерть от коронавируса в Тростянце и шестая на Сумщине.