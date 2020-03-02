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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17191

В Шостке подростки разбили окна в спорткомплексе «Свема»

Сегодня ночью группа неадекватных подростков разбила окна в спорткомплексе «Свема».

Об это сообщается на странице «Хоккей на траве- Шостка-индорхоккей» в Фейсбуке.

«Не хватает слов, выразить свое возмущение. Сегодня ночью, группа неадекватных подростков разбила окна в спорткомплексе "Свема". Какова мотивация? Самоутверждение, дурость, нежелание жить в нормальном, культурном обществе? Парни, есть альтернатива. Занимайтесь спортом, организованно, в секциях или самостоятельно. Развивайтесь умственно, читайте побольше книг, развивайте творческие способности. В конце концов, пойдите в армию, докажите там свою состоятельность. Все мы хотим жить в красивых, благоустроенных местах. Чтобы нас окружали красота, чистота и порядок. Так давайте же не создавать разруху, уберите её прежде всего из своих голов. Не разрушайте сами и остановите человека, совершающего необдуманный поступок. Будьте людьми...» - говорится в сообщении.

Право Вандализм
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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