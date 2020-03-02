В Шостке подростки разбили окна в спорткомплексе «Свема»

Об это сообщается на странице «Хоккей на траве- Шостка-индорхоккей» в Фейсбуке.
«Не хватает слов, выразить свое возмущение. Сегодня ночью, группа неадекватных подростков разбила окна в спорткомплексе "Свема". Какова мотивация? Самоутверждение, дурость, нежелание жить в нормальном, культурном обществе? Парни, есть альтернатива. Занимайтесь спортом, организованно, в секциях или самостоятельно. Развивайтесь умственно, читайте побольше книг, развивайте творческие способности. В конце концов, пойдите в армию, докажите там свою состоятельность. Все мы хотим жить в красивых, благоустроенных местах. Чтобы нас окружали красота, чистота и порядок. Так давайте же не создавать разруху, уберите её прежде всего из своих голов. Не разрушайте сами и остановите человека, совершающего необдуманный поступок. Будьте людьми...» - говорится в сообщении.
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