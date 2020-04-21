На Сумщине пограничники задержали контрабандиста с тремя ящиками сигарет

Наш соотечественник двигался пешком от российско-украинской границы с тремя ящиками сигарет белорусского производства.
27-летний мужчина признался правоохранителям, что данный груз был незаконно перемещен с территории РФ на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска.
Сейчас пограничники выясняют все обстоятельства приостановленного правонарушения. Подакцизный товар доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам таможни. За совершенные противоправные действия гражданину придется отвечать в суде.
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