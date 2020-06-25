На Сумщине прогнозируют дожди

13 июля: ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +12 .. + 17 °С днем +20 .. + 25 °С.
14 - 15 июля: кратковременные дожди с грозами, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +18 .. + 23 °С.
Сегодня, 7 июля, в Сумах и области ожидается гроза....
Холодный атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет в Сумскую область кратковременные, грозовые дожди и прохладу....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах...
В ближайшие дни погоду Сумщины определять область повышенного давления....