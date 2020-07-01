У Лебединському художньому музеї відкриють виставку «Урочище Бурлюк»

Виставка «Урочище Бурлюк» - це футуристична ретроспектива останніх 5 років з дослідження туристичної локації - місця народження Давида Бурлюка – «Урочище Бурлюк», що знаходиться на місці колишнього хутора Семиротівка Рябушківської сільради (недалеко від Лебедина).

Оригінальна концепція виставки належить Вояж-компанії «Верижиця» (Костянтин Аленінський) та приватному музею «Причал Одіссея» (Сергій Гуцан).

Відвідати виставку «Урочище Бурлюк», з дотриманням всіх протиепідемічних заходів (масочний режим, соціальне дистанціювання, ін.) можна буде до 18 серпня 2020 року в Лебединському міському художньому музеї ім. Б.К. Руднєва.

Музей знаходиться за адресою: м. Лебедин, пл. Волі, 17, тел. 2-18-81. Графік роботи: вт.-пт.: з 08:00 до 17:15, сб. з 08:00 до 16:00. Вихідні: неділя та понеділок. Більше інформації на сайті музею - http://artmuseum.lebedyn.org/.