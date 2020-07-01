ФК «Тростянец» сыграл в сухую ничью с черниговцами Сегодня, 12 июля, в Тростянце прошел матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 ФК «Тростянец» принимал ФК «Чернигов-ЮСБ». Игра соседей по турнирной таблице, у которых было равное количество очков, завершилась сухой ничьей 0:0.

Напомним, что в субботу прошли остальные три игры этого тура:

«Атлет» (Киев) – «Рубикон» (Киев) 0:2

ФК «Чернигов-Авангард» (Корюковка) – «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) 1:3

«Виктория» (Николаевка, Сумская обл.) – «Днепр» (Черкассы) 2:0

После 18-го тура турнирную таблицу продолжает возглавлять «Виктория» - 45 очков после 18 игр, дальше – «ЛНЗ-Лебедин» - 40 (17), «Чернигов-Авангард» - 38 (18), «Рубикон» - 30 (18), «Тростянец» - 29 (17)…