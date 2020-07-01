Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:23208

ФК «Тростянец» сыграл в сухую ничью с черниговцами

Сегодня, 12 июля, в Тростянце прошел матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 ФК «Тростянец» принимал ФК «Чернигов-ЮСБ». Игра соседей по турнирной таблице, у которых было равное количество очков, завершилась сухой ничьей 0:0.

Напомним, что в субботу прошли остальные три игры этого тура:

«Атлет» (Киев) – «Рубикон» (Киев) 0:2

ФК «Чернигов-Авангард» (Корюковка) – «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) 1:3

«Виктория» (Николаевка, Сумская обл.) – «Днепр» (Черкассы) 2:0

После 18-го тура турнирную таблицу продолжает возглавлять «Виктория» - 45 очков после 18 игр, дальше – «ЛНЗ-Лебедин» - 40 (17), «Чернигов-Авангард» - 38 (18), «Рубикон» - 30 (18), «Тростянец» - 29 (17)…

Спорт ФК Тростянец Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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