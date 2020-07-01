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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:14661

На Сумщине плюс один случай коронавируса

Об этом сегодня, 13 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодня на лечении в Сумах 14 человек, - доложила она. – Это 9 взрослых, которые лечатся в областном центре инфекционных болезней, 5 на амбулаторном лечении, на самоизоляции. Все взрослые. Контактных по больным 305 человек. На сегодня есть 15 человек с подозрением на коронавирусную болезнь. Четверо из них лечатся в областном центре инфекционных болезней, 9 человек в городской детской больнице и два человека на амбулаторном лечении. Также в детской больнице 5 детей из районов области с подозрением и один ребенок из Недригайловского района с подтвержденным диагнозом. По сумской области на сегодня подтверждено 341 случай, за сутки плюс один случай, из них 6 человек умерли, одна пациентка за последние сутки. 295 пациентов выздоровели.

Общество Коронавирус
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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