Что сейчас строят в Сумах за бюджетный счет О работах, проводимых по заказу управления капитального строительства, рассказал его начальник Виталий Шилов.

- На прошлой неделе занимались проведением тендеров, - начал он. – Был объявлен тендер по стадиону «Авангард», провели тендер по строительству памятника Небесной сотни, сегодня-завтра будет объявлен победитель. Объявили тендер по строительству светофорного объекта по пр. Шевченко. И определили победителя и на этой неделе заключим договор на реконструкцию Театральной площади. На 12-ом микрорайоне по строительству садика приступили к заливке стен первого этажа. По внутридомовых территориям на сегодня работы выполняются по 7 объектам: на СКД, на Леси Украинки, два на Роменской, два на Супруна и один в Анновке. На этой неделе выходим на Интернационалистов на 2 объекта и на Белопольскому шоссе тоже два объекта. Плановые идут работы по 4-й больнице, работаем сейчас на первом этаже. Думаю, за три недели завершим. У нас останется еще одно крыло, первый и второй этажи. Деньги в полном объеме выделены, поэтому работаем максимально быстро. Все внутренние работы в этом году сделаем. По фасаду не готов сейчас сказать.

- Поговорите с департаментом инфраструктуры, чтобы там сделать территорию вокруг после того, как вы закончите, - дал поручение мэр Сум Александр Лысенко. – Чтобы там можно было подъехать, людям зайти, больным прогуляться.