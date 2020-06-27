В Сумах ищут воровку, вскрывшую ячейку в супермаркете (видео) Сумчанка Луиза Думендяк выложила в Фейсбуке видео и фото женщины, которая украла вещи из ячейки камеры хранения в центральном «Эко маркете».

«Друзья, буду благодарна за помощь. В супермаркете были украдены личные вещи из ячейки. «Воришку» удалось запечатлеть на камере видеонаблюдения. На фото и видео видно лицо грабительницы, которая, по всей видимости, владеет навыками взлома замков и хорошо справляется со своим «ремеслом». Ситуация произошла в «Эко-Маркет» на ул. Кооперативная, 1. Если кто-то владеет какой-либо информации или знает данного человека, прошу, написать, либо мне в личку. Прошу о распространении информации, просьба перепостить. Благодарю Вас», - написала она.