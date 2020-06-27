В Сумах ищут воровку, вскрывшую ячейку в супермаркете (видео)

«Друзья, буду благодарна за помощь. В супермаркете были украдены личные вещи из ячейки. «Воришку» удалось запечатлеть на камере видеонаблюдения. На фото и видео видно лицо грабительницы, которая, по всей видимости, владеет навыками взлома замков и хорошо справляется со своим «ремеслом». Ситуация произошла в «Эко-Маркет» на ул. Кооперативная, 1. Если кто-то владеет какой-либо информации или знает данного человека, прошу, написать, либо мне в личку. Прошу о распространении информации, просьба перепостить. Благодарю Вас», - написала она.
Сумчанин Игорь Марченко разместил в Фейсбуке видео с камеры наблюдения в аллергоцентре «Мира», на котором видно, как неизвестный украл из...
5 июля в полицию поступило заявление о краже из офисных помещений на улице Соборной....
Сумские патрульные обнаружили у женщины вещество, похожее на наркотическое....
29 июня к 77-летнему жителю города Глухов, который проживает с женой в частном доме, пришла незнакомая женщина, якобы для проверки...
В Шостке местная жительница пустила в свой дом неизвестных женщин, которые якобы собирали данные о пенсионерах, которые не получили денежную...