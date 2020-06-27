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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:571022

В Сумах ищут воровку, вскрывшую ячейку в супермаркете (видео)

Сумчанка Луиза Думендяк выложила в Фейсбуке видео и фото женщины, которая украла вещи из ячейки камеры хранения в центральном «Эко маркете».

«Друзья, буду благодарна за помощь. В супермаркете были украдены личные вещи из ячейки. «Воришку» удалось запечатлеть на камере видеонаблюдения. На фото и видео видно лицо грабительницы, которая, по всей видимости, владеет навыками взлома замков и хорошо справляется со своим «ремеслом». Ситуация произошла в «Эко-Маркет» на ул. Кооперативная, 1. Если кто-то владеет какой-либо информации или знает данного человека, прошу, написать, либо мне в личку. Прошу о распространении информации, просьба перепостить. Благодарю Вас», - написала она.

Право Кража
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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