В Сумах на самоизоляции 104 человека, вернувшихся из-за границы

- На сегодня на учете у врачей первичного звена 104 человека, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, - доложила она. – С начала карантинных мероприятий 2253 человека, которые прибыли из-за границы и которые были под медицинским наблюдением. Срок завершился у 2149 человек.
В Министерстве здравоохранения разъяснили алгоритм действий для досрочного завершения самоизоляции гражданам, которые въехали в Украину из стран "красной зоны". Для...
Об этом сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальника горотдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна....
Сегодня, 6 июля, мэр Сум Александр Лысенко обрушился с критикой на сумчан, которые не придерживаются карантинных мероприятий....
Об этом Александр Лысенко сообщил сегодня, 6 июля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме....
Из-за участия ректора СумГУ Анатолия Васильева, который заболел коронавирусом, в коллегии облгосадминистрации, мэр Сум решил пойти на самоизоляцию....