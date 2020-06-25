В Сумах на самоизоляции 104 человека, вернувшихся из-за границы Об этом сегодня, 13 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодня на учете у врачей первичного звена 104 человека, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, - доложила она. – С начала карантинных мероприятий 2253 человека, которые прибыли из-за границы и которые были под медицинским наблюдением. Срок завершился у 2149 человек.