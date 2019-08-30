Стартовал VI летний чемпионат АФС На прошлой неделе стартовал чемпионат ассоциации футзала Сумщины по мини-футболу.

В турнире принимают участие 12 команд, разделенных на первом этапе на 2 группы. После однокругового турнира они будут поделены на высшую и первую лиги.

Группа А.

Спартак 0-8 Технология

Смачна кава 10-2 Гранум

Lex VSK-СумБуд 2-3 Сумыоблэнерго

Группа Б

1 тур

Ощадбанк 4-2 ЗиКоНи

Сервис Люкс 3-1 Автомобилист

Динамо 2-10 CompService

2 тур

ЗиКоНи 1-2 CompService

Сервис Люкс 9-2 Динамо

Автомобилист 2-4 Ощадбанк