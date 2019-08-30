Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40206

Стартовал VI летний чемпионат АФС

На прошлой неделе стартовал чемпионат ассоциации футзала Сумщины по мини-футболу.

В турнире принимают участие 12 команд, разделенных на первом этапе на 2 группы. После однокругового турнира они будут поделены на высшую и первую лиги.

Группа А.

Спартак 0-8 Технология

Смачна кава 10-2 Гранум

Lex VSK-СумБуд 2-3 Сумыоблэнерго

Группа Б

1 тур

Ощадбанк 4-2 ЗиКоНи

Сервис Люкс 3-1 Автомобилист

Динамо 2-10 CompService

2 тур

ЗиКоНи 1-2 CompService

Сервис Люкс 9-2 Динамо

Автомобилист 2-4 Ощадбанк

Спорт Мини-футбол
view counter

По тематике

Определились пары 1/8 Кубка Сум мини-футболу
10.06.2020 15:30

Определились пары 1/8 Кубка Сум мини-футболу

9 июня состоялось совещание представителей команд по Кубка города от Федерации футзала Сум....

В Тростянце будут играть в мини-футбол уже на выходных
21.05.2020 10:24

В Тростянце будут играть в мини-футбол уже на выходных

«Лига Тростянец» по мини-футболу возвращается....

В Сумах прошел турнир по мини-футболу среди детей с особыми потребностями
24.10.2019 14:17

В Сумах прошел турнир по мини-футболу среди детей с особыми потребностями

В Сумах на базе областной детско-юношеской спортивной школы «Футбольный центр «Барса» соревнованиями по мини-футболу стартовала ХIV областная Олимпиада «Сияние надежд»...

В Сумах провели турнир по мини-футболу среди юношей
21.10.2019 14:05

В Сумах провели турнир по мини-футболу среди юношей

На прошлой неделе на стадионе МСК «Сумчанка» в десятком парке состоялся турнир по мини-футболу среди команд юношей 2010-2011 г.р. и...

Сегодня определится летний чемпион Сум по мини-футболу
30.08.2019 10:38

Сегодня определится летний чемпион Сум по мини-футболу

Сегодня, 30 августа, пройдут решающие встречи в летнем чемпионате Ассоциации футзала Сумщины....

view counter

Статьи

Массажный валик от головной боли и целлюлита
Сегодня 11:51
До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
07.07.2020 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
07.07.2020 14:14
Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
07.07.2020 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
07.07.2020 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
07.07.2020 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
07.07.2020 09:51
Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
06.07.2020 15:10
Управління містом Суми: розвиток чи занепад?
03.07.2020 10:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.