Стартовал VI летний чемпионат АФС

В турнире принимают участие 12 команд, разделенных на первом этапе на 2 группы. После однокругового турнира они будут поделены на высшую и первую лиги.
Группа А.
Спартак 0-8 Технология
Смачна кава 10-2 Гранум
Lex VSK-СумБуд 2-3 Сумыоблэнерго
Группа Б
1 тур
Ощадбанк 4-2 ЗиКоНи
Сервис Люкс 3-1 Автомобилист
Динамо 2-10 CompService
2 тур
ЗиКоНи 1-2 CompService
Сервис Люкс 9-2 Динамо
Автомобилист 2-4 Ощадбанк
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