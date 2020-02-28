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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52675

Под Сумами корове отрезали хвост мотокосой: полиция открыла уголовное производство

В селе Новосухановка Сумского района там местный 46-летний мужчина поиздевался над коровой, отрезав ей хвост мотокосой.

В полицию обратился местный 40-летний мужчина, который рассказал, что односельчанин причинил увечье его корове.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что во время выпаса стада, две коровы отбились от него и зашли на территорию хозяйства 46-летнего местного жителя, который в это время косил траву. Увидев это, хозяин начал выгонять животных, отрезав при этом одной из них хвост мотокосой.

По данному факту сектором дознания Сумского районного отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины «Жестокое обращение с животными», в рамках которого проводятся следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Жестокое обращение
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