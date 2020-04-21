В Сумах водитель маршрутки высадил ребенка в незнакомом районе без денег О том, как водитель маршрутки № 4 (ЧП Согор) высадил 8-летнего мальчика поздним вечером в незнакомом районе города без денег, рассказала в Фейсбуке его мама Алена Мирошниченко.

«Возмущению нет предела! Сегодня (12 июля) моего сына, 8 лет, в 21:00 высадили из маршрутки на конечной и уехали, бросив ребенка в незнакомой местности, без денег, ночью, одного… В 21:10 звонит мне незнакомый парень и уточняет, не мой ли сын Рома. «Приезжайте на Химик, он на остановке АТБ. Не переживайте, мы тут побудем с ним»… Я в шоке… Созвонились с мужем (я шла в магазин), прыгнули в машину и поехали за ребенком, по дороге бурно рассуждая, как он там оказался. Приехали. Забрали заплаканного ребенка и тут все выяснилось…

Поехал Ромчик в гости к другу, который живет возле «Мануфактуры». В 20:00 муж набрал его и сказал ехать домой. Дети, видать, чем-то увлеклись, и вышел Ромка от друга позже. Помнил, что на Петропавловскую идет маршрутка №4, вот и сел в нее. Но не в сторону центра, а в сторону Химика. И все бы ничего, если бы это не был последний рейс данной маршрутки.

Возле АТБ на Химике Ромка был один в салоне. Водитель спросил: «Куда ты едешь?» Тот ему ответил, что ему нужно на Петропавловскую, 123. «Я туда не еду. Выходи». Ромка вышел и, уже стоя на остановке, спросил водителя: «Куда мне ехать? У меня денег нет». Водитель что-то буркнул, закрыл дверь маршрутки и уехал…

Когда мы подъехали к остановке, на улице было совершенно темно. Наш перепуганный и заплаканный Ромчик, сидел на лавочке остановки под присмотром каких-то двух парней, которые просто выходили из магазина и случайно обратили внимание на плачущего на остановке маленького мальчика (Ромка на 8, ну, никак не выглядит, мелкий). Успокоили, позвонили мне, охраняли его до нашего прибытия…

Мне вот интересно, каким отмороженным нужно быть, чтобы вот так, среди ночи, без денег, зная, что выбраться общественным транспортом в нужном направлении уже не реально, вышвырнуть ребенка… Мы свои выводы сделали и работу над ошибками, как родители, провели. Всякое бывает впервые, всему все учатся когда-то. Но где элементарная человечность у водителя маршрутки №4? Где Химик и где Петропавловская? Каким образом, по его мнению, ребенок должен был добраться домой, да еще и без денег?.. У меня эта ситуация просто в голове не укладывается!», - написала она.