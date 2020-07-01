Сумской фотограф откроет горожанам загадочный Непал

По словам автора работ, сумчане смогут увидеть что-то новое для себя, в частности, кардинально изменить свое представление о жизни и мире.
«Я люблю находить места, которые нельзя считать комфортными в нашем понимании этого слова, - рассказывает фотограф. - Непал - именно такое место. У тамошних людей особое отношение к жизни в целом, они ближе к природе, чем к современному безумному миру. Их традиции и образ жизни, оставили в моей душе огромный след», - отмечает художник.
Посмотреть экспозицию можно до 2 августа. Вход свободный, но с соблюдением карантинных требований.
16-17 липня у Сумах пройде онлайн форум «Молодь Dіє… і на карантині також»....
16-17 липня у Сумах пройде онлайн форум «Молодь Dіє… і на карантині також»....
Казково-дивовижна виставка ілюстративного живопису Світлани Качуровської відкрилася у Сумській міській галереї....
Вже сьогодні, 1 липня, в Агенції промоції «Суми» представлять дебютну виставку живопису «Мої пастелі» художниці Людмили НЕВОЖАЙ....
Сьогодні, 1 липня, в Агенції промоції «Суми» презентують нову виставку ілюстративного живопису «Спанчоси» Світлани КАЧУРОВСЬКОЇ....