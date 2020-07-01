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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44397

Сумской фотограф откроет горожанам загадочный Непал

Во вторник, 14 июля, в Агентстве промоции «Сумы» представляют выставку фоторабот Сергея Колесникова «Мир, который изменил меня».

По словам автора работ, сумчане смогут увидеть что-то новое для себя, в частности, кардинально изменить свое представление о жизни и мире.

«Я люблю находить места, которые нельзя считать комфортными в нашем понимании этого слова, - рассказывает фотограф. - Непал - именно такое место. У тамошних людей особое отношение к жизни в целом, они ближе к природе, чем к современному безумному миру. Их традиции и образ жизни, оставили в моей душе огромный след», - отмечает художник.

Посмотреть экспозицию можно до 2 августа. Вход свободный, но с соблюдением карантинных требований.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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