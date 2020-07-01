Сумской фотограф откроет горожанам загадочный Непал Во вторник, 14 июля, в Агентстве промоции «Сумы» представляют выставку фоторабот Сергея Колесникова «Мир, который изменил меня».

По словам автора работ, сумчане смогут увидеть что-то новое для себя, в частности, кардинально изменить свое представление о жизни и мире.

«Я люблю находить места, которые нельзя считать комфортными в нашем понимании этого слова, - рассказывает фотограф. - Непал - именно такое место. У тамошних людей особое отношение к жизни в целом, они ближе к природе, чем к современному безумному миру. Их традиции и образ жизни, оставили в моей душе огромный след», - отмечает художник.

Посмотреть экспозицию можно до 2 августа. Вход свободный, но с соблюдением карантинных требований.