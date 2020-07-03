Ректор СумГУ Анатолий Васильев уже вылечился от коронавируса Пресс-центр Сумского государственного университета сообщает, что ректор Анатолий Васильев после полного выздоровления от COVID-19 приступил к исполнению своих должностных обязанностей и находится на рабочем месте.

До этого, будучи на самоизоляции, он участвовал в жизни университета с помощью дистанционных технологий.

На прошлой неделе у сотрудников вуза, которые контактировали с заболевшим ректором, завершился срок самоизоляции. Повторные лабораторные исследования (тест ПЦР) не подтвердили наличие коронавирусной болезни у членов семьи ректора, проректоров, работников приемной и других сотрудников университета. Сум ГУ работал и продолжает работать в обычном режиме - с соблюдением всех санитарных требований.