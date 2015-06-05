Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24389

Бывшая журналистка с Сумщины выиграла «Коронацию слова»

Ольга Салипа работала журналисткой на телеканале «Пульсар» в Ахтырке, затем в Тростянце, а сейчас живет в Хмельницком.

Защищая Украину от российской агрессии, летом 2014 года погиб ее муж, капитан Сергей Салипа. Вместе с сыновьями Ольга уехала в Хмельницкий.

Имея два поэтических сборника, Ольга написала роман об Ольге Кобылянской «Оля». Эта рукопись победила в «Коронации слова» в этом году.

«Коронация слова» - моя мечта. Моя маленькая цель. У меня не было так, что я написала роман и думала, куда его девать, а дальше – «Почему бы не послать рукопись на конкурс?». Я писала его с первого слова с мыслью, что это мой шанс быть замеченной. Я верила в это. Загадывала желание о победе, как ребенок. Когда знакомые и незнакомые восхищались моей поэзией, многим говорила: «Это все классно, но я хочу выдавать прозу». А я упрямая.

Каждый раз, когда впадала в уныние, глядя на неизданные рукописи, закусывали губу и садилась писать – «Хочешь добежать – беги». Говорила себе: «Просто надо выигрывать «Коронации», - написала Ольга Салипа, комментируя событие, пишет Ахтырский портал.

Досуг Коронация слова Ольга Салипа
view counter

По тематике

Журналістка з Сумщини видала книгу
15.05.2019 15:34

Журналістка з Сумщини видала книгу

Журналістка Ольга Саліпа видала книгу поезії «Територія жінки»....

17.09.2018 12:12

Сумчан запрошують на зустріч із номінантами “Коронації слова”

18 вересня в Сумах відбудеться зустріч із номінантами Міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова”....

Депутат Сумского облсовета стала победителем Международного литературного конкурса «Коронация слова»
05.06.2015 16:18

Депутат Сумского облсовета стала победителем Международного литературного конкурса «Коронация слова»

4 июня в киевской Национальной опере поздно вечером закончилось торжественное награждение победителей Международного литературного конкурса «Коронация слова»....

view counter

Статьи

Массажный валик от головной боли и целлюлита
Сегодня 11:51
До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
07.07.2020 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
07.07.2020 14:14
Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
07.07.2020 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
07.07.2020 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
07.07.2020 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
07.07.2020 09:51
Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
06.07.2020 15:10
Управління містом Суми: розвиток чи занепад?
03.07.2020 10:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.