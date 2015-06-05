Бывшая журналистка с Сумщины выиграла «Коронацию слова» Ольга Салипа работала журналисткой на телеканале «Пульсар» в Ахтырке, затем в Тростянце, а сейчас живет в Хмельницком.

Защищая Украину от российской агрессии, летом 2014 года погиб ее муж, капитан Сергей Салипа. Вместе с сыновьями Ольга уехала в Хмельницкий.

Имея два поэтических сборника, Ольга написала роман об Ольге Кобылянской «Оля». Эта рукопись победила в «Коронации слова» в этом году.

«Коронация слова» - моя мечта. Моя маленькая цель. У меня не было так, что я написала роман и думала, куда его девать, а дальше – «Почему бы не послать рукопись на конкурс?». Я писала его с первого слова с мыслью, что это мой шанс быть замеченной. Я верила в это. Загадывала желание о победе, как ребенок. Когда знакомые и незнакомые восхищались моей поэзией, многим говорила: «Это все классно, но я хочу выдавать прозу». А я упрямая.

Каждый раз, когда впадала в уныние, глядя на неизданные рукописи, закусывали губу и садилась писать – «Хочешь добежать – беги». Говорила себе: «Просто надо выигрывать «Коронации», - написала Ольга Салипа, комментируя событие, пишет Ахтырский портал.