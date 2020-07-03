На Сумщине будут судить воров бочек из-под особо опасного вещества Шосткинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые похитили 84 полимерные бочки из-под особо опасного вещества.

Происшествие произошло в конце 2018 года на территории Ковтунивского сельского совета. Увидев в безлюдном месте бочки с неизвестным веществом, двое мужчин высыпали их содержимое на землю, а емкости забрали домой. Похищенные бочки злоумышленники использовали в своем хозяйстве.

Как выяснилось, в бочках была почва, собранный в 2015 году вблизи места, где произошел разлив опасной жидкости, которая содержала в себе гептил. Тогда во время ликвидации последствий происшествия основную часть загрязненного грунта было собрано и признано вещественными доказательствами, поэтому наложен арест. В то же время спасатели собрали почву с незначительным содержанием опасного вещества вблизи места аварии. Указанные бочки поместили на временные площадки для хранения, откуда их похитили злоумышленники.

Действия обоих обвиняемых, одному из которых 34, а другому 48 лет, квалифицированы по ч. 2 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 239 (загрязнение земель веществами, вредными для окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для окружающей среды) УК Украины. За содеянное им грозит до пяти лет лишения свободы.

В то же время старший обвиняемый будет отвечать еще и за незаконное хранение 67 г нитроцеллюлозная пороха, который относится к взрывчатым веществам (ч. 1 ст. 263 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры области.