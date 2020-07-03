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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19156

В Сумах водитель грузовика ездил по чужому водительскому удостворению

Водительское удостоверение на совершенно другое лицо обнаружили патрульные у водителя грузовика.

На улице Прокофьева патрульные остановили автомобиль DAF, водитель которого нарушил ПДД. Проверяя документы по имеющимся полицейским базам данных, инспекторы обнаружили, что водительское удостоверение, которое предоставил для проверки 40-летний водитель, принадлежит совсем другому человеку, а именно 32-летнему гражданину.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Общество
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