Сумские бейсболисты обыграли харьковчан 11-12 июля в Харькове прошли игры 3-го тура чемпионата Украины по бейсболу.

В III подгруппе дивизиона «Б» высшей лиги встречались местные «East Vikings» и сумские «Вороны». Все три игры завершились победами гостей 10:13, 2:17 и 11:21.

После трех туров у сумчан 16очков в 9 матчах, у харьковчан 8 (6), у полтавских «Poltava Wild Hogs» 3 (3).