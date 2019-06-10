Сумские бейсболисты обыграли харьковчан

В III подгруппе дивизиона «Б» высшей лиги встречались местные «East Vikings» и сумские «Вороны». Все три игры завершились победами гостей 10:13, 2:17 и 11:21.
После трех туров у сумчан 16очков в 9 матчах, у харьковчан 8 (6), у полтавских «Poltava Wild Hogs» 3 (3).
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