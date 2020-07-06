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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:18540

Роменчанин отдал 90 тысяч предоплаты за виртуальное авто

90 тысяч гривен потерял молодой человек, пытаясь приобрести через Интернет легковой автомобиль.

Как установили сотрудники полиции, 21-летний житель города Ромны на одной из торговых интернет-платформ наткнулся на объявление о продаже автомобиля, которое показалось ему интересным в отношении цена-качество. Юноша позвонил по указанному в объявлении номеру и обсудил с продавцом условия продажи более предметно. В дальнейшем они общались уже письменно, через один из мессенджеров. Желая убедиться, что продавец действительно является тем, кем представляется, молодой человек спросил у него документы, удостоверяющие личность. И получил фотографии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода налогоплательщика. В свою очередь продавец предложил удобный для него способ перевода денег. И юноша в течение двух дней перечислял средства пятитысячными траншами через один из сервисов онлайн платежей. Наконец, когда оговоренная сумма в 90 000 гривен была полностью отправлена продавцу, связь с ним... внезапно прервалась. Парень несколько раз пытался позвонить ему, однако абонент находился «вне зоны».

Молодой человек, поняв, что стал жертвой интернет-мошенника, обратился за помощью в полицию.

«Сотрудники Роменского отдела полиции по факту преступления открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 УК Украины, - комментирует ситуацию Роман Невожай, начальник Роменского отдела полиции. - Сейчас следователи восстанавливают все события в этом деле и устанавливают истинную личность афериста и его местонахождение».

Работники полиции снова предостерегают граждан быть внимательными и осторожными во время покупок имущества через Интернет. Помните: копии якобы личных документов или накладных об отправке товара еще не являются гарантией того, что оплаченный авансом товар будет отправлен и получен. О приобретении автомобилей следует договариваться во время личных встреч, желательно в присутствии третьей, незаинтересованной в деле, стороны. А чтобы обезопасить себя от приобретения машины-«двойника», покупку следует проверить через соответствующие сервисные центры МВД, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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