Сумские патрульные за полгода зафиксировали 417 аварий

Из них 93 - это ДТП с травмированными, в которых 6 человек погибли и 120 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Дорога несет большую опасность. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения: неукоснительно соблюдайте ПДД - это безопасность вашей жизни, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.
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