Сумские патрульные за полгода зафиксировали 417 аварий За январь-июнь текущего года на дорогах областного центра и на территории обслуживания патрульными полицейскими (автодорога Н 12 «Сумы – Полтава» и автодорога Н 07 «Киев - Сумы – Юнаковка») произошло 417 аварий.

Из них 93 - это ДТП с травмированными, в которых 6 человек погибли и 120 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Дорога несет большую опасность. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения: неукоснительно соблюдайте ПДД - это безопасность вашей жизни, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.