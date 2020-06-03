В Сумах будут судить наркодилера

По данным следствия, для коммуникации с наркозависимыми лицами 25-летний сумчанин создал телеграмм канал, на который было подписано около 400 человек. Получая таким образом заказ на психотропы, наркодилер пересылал счет и только после получения оговоренной суммы передавал товар, делая так называемые «закладки».
Во время санкционированного обыска по месту жительства задержанного 23 апреля 2020 года правоохранители изъяли большой ассортимент психотропных веществ, в том числе около 100 г PVP, 30 г галлюциногенных грибов, 15 г амфетамина и 10 таблеток экстази.
Досудебное следствие проведено Следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
По ходатайству Кролевецкого отдела Шосткинской местной прокуратуры 18-летнему подозреваемому в незаконном обороте наркотических средств избрана мера пресечения в виде содержания...
Которые в составе организованной группы сбывали психотропное вещество PVP в больших масштабах....
Сотрудники Кролевецкого отделения полиции задержали 19-летнего жителя города Кролевец, который занимался сбытом наркотических веществ....
Во время комплексных оперативных мероприятий полицейские Шостки установили причастность 46-летнего местного жителя к сбыту психотропных веществ....
До 10 лет лишения свободы грозит наркодельцу за сбыт наркотического средства и содержание наркопритона....