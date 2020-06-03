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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43303

В Сумах будут судить наркодилера

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении наркодилера, который в г. Сумы занимался сбытом психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 и ч. 1 ст. 306 УК Украины).

По данным следствия, для коммуникации с наркозависимыми лицами 25-летний сумчанин создал телеграмм канал, на который было подписано около 400 человек. Получая таким образом заказ на психотропы, наркодилер пересылал счет и только после получения оговоренной суммы передавал товар, делая так называемые «закладки».

Во время санкционированного обыска по месту жительства задержанного 23 апреля 2020 года правоохранители изъяли большой ассортимент психотропных веществ, в том числе около 100 г PVP, 30 г галлюциногенных грибов, 15 г амфетамина и 10 таблеток экстази.

Досудебное следствие проведено Следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Наркодилер
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