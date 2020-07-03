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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:02221

Что сделают на 10,5 млн грн в 157-м округе?

Народный депутат от Сум Татьяна Рябуха на своей странице в Фейбсуке написала, на что будет потрачена государственная субвенция в ее округе.

«Почти 10 с половиной миллионов гривен субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий направлено в этом году на объекты 157-го округа - на школы, садики и больницы Сумской громады.

Скажу откровенно: когда я и моя команда формировали перечень ремонтов, нам пришлось опираться на имеющиеся проекты.

И здесь есть свое объяснение - город не готов оперативно предоставлять проекты для реализации из-за банального отсутствия проектно-сметной документации, которая почти не разрабатывается по заказу городских властей. То есть деньги на ремонт есть, а документации нет. Как в анекдоте о мужчине, который годами просил у Бога выигрыш в лотерею, но ни разу не приобрел билет. Надеюсь, что в следующем году местные власти хотя бы приобретут билеты (читай – подготовят проекты).

В любом случае первые противопожарные системы в школах Сум появятся в этом году. И это крайне важно, ведь речь идет о безопасности наших детей.

Проекты:

- Приобретение тренажера для реабилитации коммунального некоммерческого предприятия «Центральная городская клиническая больница» Сумского городского совета.

- Капитальный ремонт ограждения, павильонов и замощение территории Коммунального учреждения Сумской учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная школа I ступени - дошкольное учебное заведение №9 «Веснянка».

- Капитальный ремонт здания с заменой окон на металлопластиковые Сумского дошкольного учебного заведения (ясли-сад) № 39 «Теремок».

- Капитальный ремонт здания с заменой окон на металлопластиковые Сумского дошкольного учебного заведения (ясли-сад) № 15 «Перлинка».

- Капитальный ремонт кровли с утеплением Коммунального учреждения Сумской специальный реабилитационный учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная школа I ступени - дошкольное учебное заведение № 34».

- Капитальный ремонт «Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и передачи тревожных извещений Коммунального учреждения Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 23».

- Капитальный ремонт «Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и передачи тревожных извещений Коммунального учреждения Сумская специализированная школа I-III ступеней №17».

- Капитальный ремонт пищеблока Коммунального учреждения Сумская специализированная школа I ступени №30 «Уникум» Сумского городского совета", - написала она.

Общество
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