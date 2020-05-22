В Сумах разыграли чемпионат города по пляжному волейболу Сегодня, 13 июля, в Сумах завершился чемпионат города по пляжному волейболу.

На кортах Студенческого пляжа соревновались 5 мужских и 6 женских пар. В итоге победителями стали: Марина Гладун и Екатерина Сидоренко и Игорь Скрынник с Родионом Моргуненко. «Серебро» у Екатерины Удовенко с Елизаветой Тарасенко и Ивана Шкурата с Евгением Евдокимовым. «Бронза» досталась Дарья Донской с Дарьей Зимой и Олегу Кулику с Игорем Романенко.