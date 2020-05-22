Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39117

В Сумах разыграли чемпионат города по пляжному волейболу

Сегодня, 13 июля, в Сумах завершился чемпионат города по пляжному волейболу.

На кортах Студенческого пляжа соревновались 5 мужских и 6 женских пар. В итоге победителями стали: Марина Гладун и Екатерина Сидоренко и Игорь Скрынник с Родионом Моргуненко. «Серебро» у Екатерины Удовенко с Елизаветой Тарасенко и Ивана Шкурата с Евгением Евдокимовым. «Бронза» досталась Дарья Донской с Дарьей Зимой и Олегу Кулику с Игорем Романенко.

Спорт Пляжный волейбол
view counter

По тематике

В Сумах провели турнир среди 12-летних пляжниц
03.07.2020 16:06

В Сумах провели турнир среди 12-летних пляжниц

1-2 июля прошло Открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и младше....

27.06.2020 13:54

Сумские пляжницы с медалями чемпионата Украины

26-27 июня в Сумах проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 лет....

В Шостке на пляже соревновались смешанные пары
22.06.2020 15:13

В Шостке на пляже соревновались смешанные пары

20 июня в Шостке прошел турнир «Микст» по пляжному волейболу....

В Шостке провели турнир по пляжному волейболу
31.05.2020 12:34

В Шостке провели турнир по пляжному волейболу

30 мая в Шостке провели межрегиональный турнир по пляжному волейболу....

В Сумах пройдет турнир по пляжному волейболу
22.05.2020 09:00

В Сумах пройдет турнир по пляжному волейболу

30-31 мая в Сумах пройдет открытый турнир по пляжному волейболу....

Новости

Глава Сумской ОГА взял себе уже 4-го заместителя. Снова не сумского
Сегодня 15:50
Новый случай коронавируса в Сумах
Сегодня 10:01
На Сумщине новая смерть от коронавируса
Вчера 14:09
В Сумах водитель «Ланоса», допустив столкновение с коммунальным автобусом, скрылся с места происшествия
Сегодня 16:51
В Сумах разыграли чемпионат города по пляжному волейболу
Сегодня 16:39
Сумские патрульные вернули домой 8-летнюю девочку, которая потерялась во время прогулки
Сегодня 16:15
Сумские хоккеистки выиграли регулярный чемпионат Беларуси
Сегодня 16:00
Неврологическое отделение больницы № 4 готово наполовину
Сегодня 15:22
За неделю на Сумщине зарегистрировано 86 ЧП
Сегодня 15:15
Что сделают на 10,5 млн грн в 157-м округе?
Сегодня 15:02
В Сумах будут судить наркодилера
Сегодня 14:43
В Кролевце таксист задержал грабителя
Сегодня 14:37
view counter

Статьи

Массажный валик от головной боли и целлюлита
Сегодня 11:51
До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
07.07.2020 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
07.07.2020 14:14
Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
07.07.2020 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
07.07.2020 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
07.07.2020 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
07.07.2020 09:51
Як лідер ритейлу допомагає населенню пережити найбільше стихійне лихо в історії незалежної України
06.07.2020 15:10
Управління містом Суми: розвиток чи занепад?
03.07.2020 10:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.