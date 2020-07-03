Неврологическое отделение больницы № 4 готово наполовину Мэр Сум Александр Лысенко проинспектировал реконструкцию неврологического отделения КНП «Клиническая больница № 4», где сейчас выполнено 50% внутренних работ.

Ремонт в отделении начался в феврале. Сейчас завершены внутренние работы на первом и втором этажах левого крыла здания, втором этаже центральной части. Выполнены демонтажные работы на первом этаже, начат ремонт правого крыла и подвальных помещений. Из выделенных из бюджета Сумской городской ОТГ 11 млн грн уже освоено 6,8 млн гривен.

Управление капитального строительства и дорожного хозяйства является заказчиком работ. Его руководитель Виталий Шилов отметил, что выполняются они основательно, качественно и быстро, насколько это возможно, когда речь идет о полной реконструкции. Из прошлого строители оставляют только кирпичные стены, заменяются полностью сети водоснабжения и водоотведения, электропитания. «С нуля» делают также систему вентиляции и пожарной сигнализации.

Директор КНП «Клиническая больница № 4» Андрей Сухомлин рассказал, что за свои почти 60 лет это здание ни разу не видело серьезного ремонта, что вызывало неудобства для пациентов и персонала. На первом этаже левого крыла, где будет располагаться хосписное отделение, предусмотрены специальные туалеты и душевые комнаты для тяжелобольных пациентов.

Общая стоимость проекта реконструкции неврологического отделения составляет 26,2 млн гривен. Сюда входит ремонт цоколя и фасада, утепление крыши, а еще устройство наружного лифта, в котором отделение крайне нуждается. К определенному перечню работ, что касается здания, мэр добавил обязательное благоустройство прилегающей территории с учетом ремонта забора и тротуаров.

И. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко рассказала, что на время проведения в неврологическом отделении КНП «Клиническая больница № 4» ремонтных работ, больных госпитализируют в аналогичные отделения в КНП «Центральная городская клиническая больница» и КНП «Клиническая больница № 5». Пациентов также размещают в терапевтическом отделении этого медицинского учреждения. Она заверила, что имеющегося коечного фонда достаточно, чтобы предоставить стационарную помощь больным неврологического профиля, которые в этом нуждаются.