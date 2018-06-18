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Евгений Кудлай
Сегодня 15:50549

Глава Сумской ОГА взял себе уже 4-го заместителя. Снова не сумского

Соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Роман Грищенко и сегодня представил нового заместителя аппарату облгосадминистрации и руководителям структурных подразделений.

Во время официального представления вновь назначенный заместитель главы облгосадминистрации Виталий Максименко отметил: «Работать для развития Сумщины, используя все свои умения и знания, ответственно выполнять задание Президента Украины, Правительства и главы облгосадминистрации».

Справка

Максименко Виталий Александрович родился 9 сентября 1976 года в г. Котовск, Одесской области. Имеет высшее образование, в 1999 году окончил Одесский финансово-экономический колледж по специальности «Финансы и кредит», квалификация - бухгалтер-финансист, в 2003 году - Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности «Финансы», квалификация - экономист-финансист; в 2005 году - Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности «Учет и аудит», квалификация - магистр учета и аудита, экономист по учету и аудиту.

Работал ведущим экономистом главного финансового управления Киевской облгосадминистрации, начальником контрольно-ревизионного управления НАК «Надра Украины» в г. Киев, заместителем директора Национального природного парка «Голосеевский» в г. Киев, начальником Управления финансовой инспекции Министерства внутренних дел Украины.

Также был на должностях начальника отдела отчетности и информирования о результатах контрольно-ревизионной работы Департамента стратегического планирования, взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной финансовой инспекции Украины, советника по вопросам экономической безопасности, заместителя председателя правления ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украина», заместителя начальника управления евроинтеграции и контроля за использованием средств по международным соглашениям Государственной аудиторской службы Украины, г. Киев.

Согласно декларации, Виталий Максименко работал в прошлом году заместителем начальника управления - начальником отдела в Госаудитслужбе Украины, где в прошлом году он заработал 93 тыс. грн, а также в Филиале «Центр сервисного обеспечения» АО «Украинская железная дорога» - 282 тыс. грн. Его жена Ярослава заработала : 387 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 106 тыс. грн в ООО «Сталекс и Партнеры», 35 тыс. грн в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт им. Сикорского», 82 тыс. грн гонораров и 10 тыс. грн соцпомощи.

В общей собственности у супругов квартира в Киеве 75 кв. м, также Виталий Максименко арендует комнату 18 кв. м. У чиновника два авто: Seat Ibiza Sport 2008 г.в. (92 тыс. грн в 2008 году) и Mazda 6.0 2014 г.в. (купленная в 2019 году за 10 тыс. грн!).

Его жена имеет корпоративные права киевском в ООО «Сталекс и Партнеры» (50% - 50 тыс. грн), червоноградском ООО «Альтер Терра» (80% - 584 тыс. грн) и симферопольском ООО «Крымпроект-сервис» (100% - 360 тыс. грн). Дома она держит 20 тыс. долларов, а в банках 6 тыс. грн.

Напомним: у главы Сумской ОГА Романа Грищенко уже было три зама: Сергей Банников, Татьяна Мироненко и Сергей Похальчук.

Политика Виталий Максименко Замгубернатора
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