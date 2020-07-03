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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15254

Сумские патрульные вернули домой 8-летнюю девочку, которая потерялась во время прогулки

На линию «102» позвонила взволнованная женщина и сообщила, что во время прогулки с 8-летней внучкой улице Добровольной, она отвлеклась и потеряла ребенка из виду.

Сначала женщина подумала, что девочка, катаясь на самокате, просто поехала быстрее вперед. Но после часа самостоятельных поисков она поняла, что ребенок потерялся.

Несколько экипажей начали тщательные поиски ребенка. Каждую улицу, каждый двор, каждую детскую площадку осматривали стражи порядка часа, чтобы найти малышей. На проспекте Курском, возле дома 103, патрульные заметили ребенка, который прятался за кустом. Стражи порядка, подойдя ближе, убедились, что это именно та девочка, которую они искали вместе с бабушкой.

Ребенок был напуган и заплакан, ведь, потеряв бабушку, она растерялась и начала искать дорогу домой самостоятельно. К счастью, с ребенком все в порядке. В объятиях бабушки дети успокоилась.

На женщину же ждала содержательная профилактическая беседа от патрульных полицейских. Она пообещала смотреть более внимательно и ответственно за своей внучкой.

Право
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