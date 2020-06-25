МСК «Сумчанка» снова чемпион 10-13 июля в Сумах прошел заключительный тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Как и 13 лет подряд, снова лучшими стали хоккеистки из МСК «Сумчанка», которые одержали победы во всех матчах чемпионата. На втором месте, второй раз в истории, поднялась команда «ИФК СумДПУ». Третье место досталось бориспольскому «Колосу». Также в чемпионате принимали участие молодые команды «СумДУ» и СДЮШОР «Динамо».