МСК «Сумчанка» снова чемпион

Как и 13 лет подряд, снова лучшими стали хоккеистки из МСК «Сумчанка», которые одержали победы во всех матчах чемпионата. На втором месте, второй раз в истории, поднялась команда «ИФК СумДПУ». Третье место досталось бориспольскому «Колосу». Также в чемпионате принимали участие молодые команды «СумДУ» и СДЮШОР «Динамо».
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