Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе (видео)

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела охваченную пламенем кровлю сарая. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горит кровля и стены летней кухни по всей площади. Из-за плотной застройки участка огонь перекинулся на кровлю по всей площади одной хозяйственной постройки, стены другой на площади до 3 кв. м, автомобильную резину, электроинструмент, стиральные машины, двери, окна и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на еще 3 сарая и жилой дом.
В 15:12 возгорание локализовали, а в 16:33 - потратив на тушение более 6 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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