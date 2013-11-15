Губернатор Сумщины решил взяться еще и за скульптуры Круази В Сумах собираются начинать очистку надгробной скульптуры, расположенные на могиле семьи Харитоненко.

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, встретившись с инициаторами возрождения известных памятников Сумщины у скульптур Аристида Круази «Ангел» и «Голгофа» на центральном кладбище Сум.

«Сегодня скульптуры «Ангел» и «Голгофа» является украшением нашего города, его туристическим магнитом. И мы просто не имеем морального права их потерять, - отметил Роман Грищенко. - Они сделаны из белого итальянского мрамора, поражают своим совершенством и реализмом. Известно, что Павел Харитоненко заплатил за эти скульптуры в то время сказочную сумму - 2 миллиона золотых. Но, к сожалению, время постоянно разрушает их, и эти памятники культуры нуждаются в реставрации или хотя бы очистке».

Инициаторами возрождения этих скульптур стали архитектор Владимир Быков и активные жители Сум Евгений Кузьмичев и Дмитрий Дубовик.

«Понимая ценность этих памятников для города Сумы, мы решили сделать дело чести - начать возрождение этих скульптур. Я познакомился с итальянцами, которые занимаются производством абразивных инструментов и также занимаются реставрацией скульптур. Мрамор, из которого сделаны эти скульптуры, является их местным мрамором, поэтому они умеют с ним работать, это умение передавали из поколения в поколение. И директор одной из фирм Эмилио Колонелло хотел бы помочь нам в работе по очистке этих скульптур, - рассказал Евгений Кузьмичев. - Карантин, связанный с коронавирусом, к сожалению, не дает пока возможности сеньору Эмилио посетить Сумы, но он соглашается нам предоставить в пользование соответствующие инструменты и быть с нами на связи».

Справка

Как известные на весь мир скульптуры оказались именно в Сумах? Дело в том, что сумской сахарный магнат и меценат Павел Иванович Харитоненко, посетив с женой всемирную выставку работ самых известных скульпторов, которая проходила в Париже, обратил внимание на скульптуру Круази «Ангел с ребенком». Это напомнило семье Харитоненко о тяжелой утрате: их дочь Зинаида трагически погибла. Семья грустила, и Павел Иванович построил детскую больницу Святой Зинаиды, где лечили всех детей бесплатно.

После обсуждения предложения создать надгробную скульптуру Круази дали фото девочки. Когда скульптор сделал лицо девочки похожим на дочь Харитоненко, памятник доставили в Сумы. На скульптуре виднеется год изготовления - 1891.

Скульптуру «Голгофа», который стоит по соседству, Харитоненко заказали у Круази позже и установили на могиле отца - Ивана Харитоненко. К слову, идентичный этому памятник стоит и на могиле самого Круази, но не из мрамора, а бронзовый.