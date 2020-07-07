На Сумщине вылечилось от COVID-19 два человека, никто не заболел На утро 14 июля на Сумщине по-прежнему 341 случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

За последние сутки не было подтверждено ни одного нового случая заражения. При этом подтверждено выздоровление двух человек ((г. Тростянец - 1, Кролевецкий р-н - 1), теперь вылечившихся 297. За все время пандемии на Сумщине умерло 6 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего подозрений на Сумщине было 1500.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 98 случаев заболевания (84 человека вылечились), в Сумском районе - 20 (19), г. Ахтырка - 27 (26), г. Конотоп - 19 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (31 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 36 (26 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 4 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 13 (10), Глуховский район – 5 (3), г. Глухов – 10 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 16 (14), Путивльский район – 9 (7), Краснополье – 1 (1), Великая Писаревка – 2 (1).

По Украине добавилось 638 случаев (всего 54771), вылечилось 651 (всего 27154), умерло 14 (всего 1412). Лечатся 26205.