Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:35996

На Сумщине вылечилось от COVID-19 два человека, никто не заболел

На утро 14 июля на Сумщине по-прежнему 341 случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

За последние сутки не было подтверждено ни одного нового случая заражения. При этом подтверждено выздоровление двух человек ((г. Тростянец - 1, Кролевецкий р-н - 1), теперь вылечившихся 297. За все время пандемии на Сумщине умерло 6 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего подозрений на Сумщине было 1500.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 98 случаев заболевания (84 человека вылечились), в Сумском районе - 20 (19), г. Ахтырка - 27 (26), г. Конотоп - 19 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (31 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 36 (26 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 4 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 13 (10), Глуховский район – 5 (3), г. Глухов – 10 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 16 (14), Путивльский район – 9 (7), Краснополье – 1 (1), Великая Писаревка – 2 (1).

По Украине добавилось 638 случаев (всего 54771), вылечилось 651 (всего 27154), умерло 14 (всего 1412). Лечатся 26205.

 
Фото
Общество Коронавирус
view counter

По тематике

Сумщина вышла на 4-е место по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 13:15

Сумщина вышла на 4-е место по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 14 июля в Сумской области 341 случай заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 297 человек....

Ситуация с коронавирусом в Украине на 14 июля
Сегодня 11:42

Ситуация с коронавирусом в Украине на 14 июля

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154...

Ситуация с коронавирусом в Украине на 13 июля
Вчера 10:18

Ситуация с коронавирусом в Украине на 13 июля

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 13 июля в Украине подтверждено 54133 случаи COVID-19, из них 26 503 выздоровели,...

Новый случай коронавируса в Сумах
Вчера 10:01

Новый случай коронавируса в Сумах

По состоянию на 13 июля в Сумской области 341 случай заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине плюс один случай коронавируса
Вчера 08:14

На Сумщине плюс один случай коронавируса

Об этом сегодня, 13 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Новости

На Сумщине вылечилось от COVID-19 два человека, никто не заболел
Сегодня 09:35
Глава Сумской ОГА взял себе уже 4-го заместителя. Снова не сумского
Вчера 15:50
На Сумщине новая смерть от коронавируса
12.07.2020 14:09
На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего Анатолия Власенко (фото)
Сегодня 15:26
Кому в Сумах включат горячую воду?
Сегодня 15:14
Ахтырчанин за 10 тыс. грн взятки пытался вернуть себе водительское удостоверение
Сегодня 15:05
Сумы доступны на 14,75% (видео)
Сегодня 14:42
В Сумах пройдут соревнования на открытой воде
Сегодня 14:35
Подробности аварии с коммунальным автобусом в Сумах
Сегодня 14:02
В Ромнах построили уникальный водолазный комплекс по стандартам NATO (видео)
Сегодня 13:36
Сумщина вышла на 4-е место по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 13:15
Сумчане получили по две платежки за вывоз мусора
Сегодня 12:37
view counter

Статьи

Дмитро Живицький: «Бездарне управління житлово-комунальним господарством вбиває сумчан!»
Сегодня 10:01
Губернатор Сумщины и его молодая команда
Сегодня 08:57
Массажный валик от головной боли и целлюлита
Вчера 11:51
До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
07.07.2020 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
07.07.2020 14:14
Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
07.07.2020 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
07.07.2020 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
07.07.2020 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
07.07.2020 09:51
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.