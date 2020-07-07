В Сумах столкнулись автобус и внедорожник Очередное ДТП, в котором пострадал коммунальный автобус, произошла сегодня, 14 июля, около 9:20 утра.

На повороте с ул. С Табалы в сторону Басов не разминулись автобус №59А и внедорожник. В результате столкновения автобус получил значительные механические повреждения от удара сместились двери, разбиты фары, поврежден бампер. Остановив движение, водитель автобуса, после того, как убедился, что никто из пассажиров, находившихся в момент аварии в салоне не пострадал, вызвал патрульную полицию. Автомобилю, судя по фото, досталось больше.

Детали ДТП выясняются. Автобус снят с линии. Маршрут №59А до конца дня будут обслуживать 3 автобуса, сообщает КП «Электроавтотранс».