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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:36320

На Сумщине явка на ВНО по биологии составила почти 62%

Внешнее независимое оценивание по биологии сдавали абитуриенты 13 июля.

На Сумщине из 3768 зарегистрированных человек не явились 1445. Явка, таким образом, составила 61,7%, сообщила куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания Валерия Ханикова, пишет Суспільне.

В области работали 18 пунктов тестирования. «Работали все в штатном режиме, поэтому ни одной апелляции не было зафиксировано. И удалений также на Сумщине не было», - сообщила Ханикова.

В 2019 году на пункты тестирования во время ВНО по биологии явились 92% всех зарегистрированных - это более 2300 выпускников.

Результаты нынешнего ВНО по биологии будет объявлено до 25 июля.

Общество ВНО
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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