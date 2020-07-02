На Сумщине явка на ВНО по биологии составила почти 62%

На Сумщине из 3768 зарегистрированных человек не явились 1445. Явка, таким образом, составила 61,7%, сообщила куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания Валерия Ханикова, пишет Суспільне.
В области работали 18 пунктов тестирования. «Работали все в штатном режиме, поэтому ни одной апелляции не было зафиксировано. И удалений также на Сумщине не было», - сообщила Ханикова.
В 2019 году на пункты тестирования во время ВНО по биологии явились 92% всех зарегистрированных - это более 2300 выпускников.
Результаты нынешнего ВНО по биологии будет объявлено до 25 июля.
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