На Сумщине явка на ВНО по биологии составила почти 62% Внешнее независимое оценивание по биологии сдавали абитуриенты 13 июля.

На Сумщине из 3768 зарегистрированных человек не явились 1445. Явка, таким образом, составила 61,7%, сообщила куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания Валерия Ханикова, пишет Суспільне.

В области работали 18 пунктов тестирования. «Работали все в штатном режиме, поэтому ни одной апелляции не было зафиксировано. И удалений также на Сумщине не было», - сообщила Ханикова.

В 2019 году на пункты тестирования во время ВНО по биологии явились 92% всех зарегистрированных - это более 2300 выпускников.

Результаты нынешнего ВНО по биологии будет объявлено до 25 июля.